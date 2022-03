Maro é a grande vencedora do Festival da Canção

Rui Pedro Pereira Hoje às 00:36 Facebook

"Saudade, Saudade", de Maro, venceu esta noite o Festival da Canção e apurou-se para a Eurovisão, em Turim.

"Saudade, Saudade" ganhou esta noite a edição do Festival da Canção. A intérprete foi Maro, que conquistou a pontuação máxima (24 pontos) do júri das sete regiões de Portugal e do público e teve mais votos que os outros finalistas: "Corpo de Mulher" (Milhazes), "Ainda nos Temos" (Syro), "Fome de Viagem" (Inês Homem de Melo), "Degrade" (Pongo e Tristany) "Código 30" (Peperoni Passion), "Amanhã" (Quatro e Meia), "Why?" (Áurea), "Como é Bom Esperar Alguém" (FF) e "Ginger Ale" (Diana Castro).

A noite ficou marcada por várias homenagens da RTP a músicas históricas do programa e com interpretações de Tozé Brito, Tiago Bettencourt ou Blaya.

A estação do Estado fez ainda uma alusão ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, lembrando que Salvador Sobral trouxe a vitória para Portugal de Kiev, em 2017.

A vencedora do Festival da Canção marcará presença em maio na primeira semifinal do Festival da Eurovisão, que este ano se realiza em Turim, Itália, depois dos Maneskin terem conquistado o evento no ano passado.