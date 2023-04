Mary N apresenta novo tema "Heaven" ao vivo na redação do JN

A guitarrista e compositora portuguesa Mary N tem uma nova música, chama-se "Heaven" e será apresentado, esta quarta-feira, a partir das 15.30 horas, na redação do JN com transmissão ao vivo no site e Facebook do jornal.

O novo tema "heaven" está disponível nas plataformas digitais.

Esta é a terceira faixa de avanço do novo e segundo disco de originais da artista portuguesa. Mary N classifica o novo som como "uma mensagem de esperança e que devemos aproveitar o agora, porque é o que realmente existe".

Em 2020, Mary N venceu o prémio E! Entretenimento Portugal. O novo álbum sai ainda em 2023.

Mary N assume a sua própria produção e de forma harmoniosa consegue juntar a Pop, os beats e as guitarras numa sonoridade muito própria.