'Masterclass' de David Puttnam na Cinemateca

João Antunes Hoje às 11:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Lendário e oscarizado produtor britânico David Puttnam participa neste sábado numa 'masterclass' marcada para a Cinemateca, em Lisboa.

O que une filmes tão marcantes de um período importante da história do cinema, como "Terra sangrenta" e "A missão", de Roland Joffé, "Cal, tempo de guerra", de Pat O"Connor, "O duelo", de Ridley Scott ou "Momentos de glória", de Hugh Hudson? A resposta é só uma: todos estes títulos foram produzidos por David Puttnam.

O lendário produtor, vencedor do Óscar de Hollywood por este último título, está em Lisboa, onde apresentou três dos seus filmes e dá neste sábado, na Sala Félix Ribeiro da Cinemateca, uma Masterclass.

PUB

A iniciativa é organizada em colaboração com a eQuinoxe Europe, uma organização que pretende estimular e facilitar a relação entre os criadores cinematográficos, nomeadamente os argumentistas, e os agentes da produção.

Na masterclass, David Puttnam examinará as fases de desenvolvimento do argumento, produção, marketing e distribuição do filme "A missão", para a partir desse caso de estudo abordar as principais questões que moldam a produção de cinema hoje na Europa.

Precisamente, David Puttnam, hoje com 81 anos e que produziu cerca de meia centena de títulos, esteve no centro de um período de forte ressurgimento do cinema britânico, na viragem dos anos de 1970 para a década seguinte. Não foi com surpresa que a Columbia Pictures o escolheu para chefiar o seu estúdio, em 1986, e menos ainda que a relação tenha sido tão tempestuosa que durou pouco mais de um ano, com Puttnam a pretender produzir filmes mais independentes, ao invés da companhia, sempre de olho nos 'blockbusters'.

Aliás, é esta uma das frases mais emblemáticas de David Puttnam: "Não tenho medo de cair, desde que o faça de forma honrosa. A única coisa que não quero é tornar-me um irrelevante egomaníaco de 70 anos."

David Puttnam nasceu em Londres, a 25 de fevereiro de 1941. Em tempos foi agente do fotógrafo britânico David Bailey. No final da década de 1960 trabalhou na produtora cinematográfica Goodtimes Enterprises, antes de fundar a sua própria companhia, a Enigma.

É aí que vai estar associado ao lançamento da carreira de tantos cineastas que irão moldar o perfil do cinema britânico, europeu e mundial, como Alan Parker, Roland Joffé e Ridley Scott. Além do Óscar por "Momentos de glória", produziu também uma Palma de Ouro, "A missão", de Rpland Joffé. David Puttnam é ainda conhecido por ter tido um papel decisivo no desenho das estratégias das políticas audiovisuais europeias.

Além da 'masterclass', David Puttnam apresenta na Cinemateca "Cal, tempo de guerra", primeiro filme de fundo de Pat O"Connor e uma das obras mais importantes e inteligentes a abordar de frente a questão irlandês, através da história de um jovem do IRA, interpretado por John Lynch, que se apaixona por uma mulher - um dos grandes papéis de Helen Mirren - que vem a descobrir ser viúva de um homem que morreu num atentado em que esteve envolvido.

Ainda neste sábado, Puttnam apresentará ainda "A Missão", sobre um padre jesuíta apostado em converter uma tribo de índios guaranis, interpretado por Jeremy Irons e Robert De Niro e musicado por Ennio Morricone, e "Terra sangrenta", baseado numa história verídica ocorrida durante a guerra civil no Camboja e interpretado por Sam Waterston e Haing S. Ngor.