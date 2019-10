Matt Berninger anuncia primeiro álbum a solo

Hoje às 15:41 Facebook

Matt Berninger, vocalista dos National, está a preparar o seu primeiro ábum a solo.

"Sou o homem mais sortudo do universo, com muitos amigos brilhantes", escreveu o próprio, esta sexta-feira, na sua conta do Instagram, explicando que "Serpentine Prison", assim se chamará o trabalho, será produzido e organizado por Booker T. Jones, compositor que se tornou mundialmente famoso nos anos 1960 com a banda Booker T. & the MG"s.

Ontem, Berninger, 48 anos, lançou também o single "Walking on a String", um dueto com a cantora Phoebe Bridgers para o filme de Zach Galifianakis, na Netflix "Between Two Ferns: The Movie".