Matt Elliott: "A música é a melhor forma de terapia que já encontrei"

Britânico Matt Elliott regressa a Portugal para três concertos até sábado em Coimbra, Setúbal e Porto. Novo disco, "The end of days", em destaque no alinhamento.

Matt Elliott não é o homem triste que alguns pensam ser. Depois de experimentar a eletrónica como Third Eye Foundation, dedicou-se a trabalhos a solo onde a voz grave e profunda, o dark folk, a crítica, o sarcasmo, a melancolia, estiveram sempre presentes, é certo. Por isso, viu o seu som muitas vezes descrito como soturno, sombrio. Mas não é o que representa a maneira como o músico se vê: tem mais a ver com a catarse que encontra nas suas canções.

"The end of days" é o mais recente trabalho a solo do inglês e um dos seus mais bonitos discos - a edição é já na sexta. No mesmo dia, Elliott apresenta-o em Setúbal (no Charlot), e um dia antes passa pelo Salão Brazil, Coimbra. O concerto no Mou.co, Porto, acontece no sábado.