Plataforma dos Media Privados diz que setor deve ter "atenção especial"

JN/Agências Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor executivo da Plataforma dos Media Privados (PMP) afirmou esta sexta-feira, após o encontro com o Presidente da República, que a situação económica do setor "não é boa", pelo que deve ser "objeto de uma atenção especial".

Marcelo Rebelo de Sousa manteve esta sexta-feira, véspera das comemorações do 25 de Abril, um conjunto de reuniões com os representantes dos media, incluindo Sindicato dos Jornalistas e associações, terminando o dia com um encontro com o presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

"No caso da comunicação social temos algumas dificuldades especiais, estamos entre as indústrias que mais diretamente têm sofrido com a crise sanitária, desde logo porque mantemos a atividade plena, estamos presentes no momento, as nossas equipas continuam operacionais, muito embora haja fenómenos de redução, como sabemos, devido a circunstancialismos económicos", afirmou aos jornalistas Luís Nazaré, no final do encontro.

O diretor executivo da plataforma, constituída pelos grupos editoriais Cofina, Global Media, Impresa, Media Capital, Público e Renascença, apontou que as receitas publicitárias e a circulação dos jornais têm registado quebras.

"Estando as nossas receitas a ser fortemente afetadas, é evidente que a saúde económica do setor não é boa, por isso também nós entendemos que devemos ser objeto de uma atenção especial", considerou Luís Nazaré.

De acordo com a RTP, as audiências vão continuar para a semana, com reuniões com os presidentes dos principais grupos de comunicação social, onde se incluem os líderes das três televisões generalistas e da Lusa, para tomar conhecimento das dificuldades e propostas para o setor.