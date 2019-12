1,5 milhões de leitores usam o Nónio todos os dias

Hoje às 18:39 Facebook

Cerca de 1,5 milhões de portugueses utilizam o registo no Nónio todos os dias para consultar informação na Internet, revela um comunicado daquela rede de meios de comunicação, da qual o JN faz parte.

Até ao final deste ano, o projeto Nónio entrará numa nova fase com a adoção de uma plataforma tecnológica comum (AppNexus), que permitirá disponibilizar no mercado um "novo Marketplace com segmentações de audiências transversais e simplificar todo o processo de compra para anunciantes e agências", revela ainda a informação enviada às redações.

O Nónio agrega neste novo projeto os principais publishers nacionais - Global Media Group; Grupo Renascença Multimédia; Impresa, Media Capital e Cofina Media.​​​​ O jornal "Público" vai abandonar o projeto neste nova fase.

Os principais Grupos de Media portugueses juntaram-se no projeto Nónio para poder manter competitiva a sua oferta num mercado global, facilitando com um único registo a experiência dos seus utilizadores nas plataformas digitais.