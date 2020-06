A nova fase de desconfinamento analisada numa conversa com Nuno Santos

JN Hoje às 16:00 Facebook

A PSE é uma empresa especilizada em análise dos dados. Focada na analítica avançada, a empresa foi contabilizando o nível de confinamento e desconfinamento do país ao longo dos últimos meses, através de uma aplicação de monitorização de localização e meios de deslocação.

A conversa com Nuno Santos, sobre as saídas e a mobilidade dos portugueses insere-se no 132.º aniversário do JN, comemorado hoje. Siga aqui.

Mais tarde, pelas 19 horas, Gustavo Carona, médico intensivista que trabalhou em cenários de guerra em 13 missões humanitárias, em países como a Síria ou o Iraque, entre outros, junta-se em direto à conversa com os leitores do JN. Já trabalhou nas condições mais difíceis a quilómetros de distância de casa e nos últimos meses juntou-se aos que travam a longa batalha contra a covid-19 nos hospitais portugueses. Está no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, a combater a pandemia.

Um concerto em direto de Cuca Roseta, para acompanhar no site e das redes sociais do JN, fecha, às 18.30 horas, o 132.º Aniversário do Jornal de Notícias.

Já a edição impressa desta terça-feira é dedicada ao tema que dá mote ao aniversário, cruzando as perspetivas económica, científica, social e internacional. A par de depoimentos do presidente da República e do primeiro-ministro, um dos pontos âncora é a grande sondagem que procura ajudar a descodificar o estado de alma dos portugueses, antevendo as mudanças de hábitos e o impacto imediato da pandemia nas suas vidas e momentos de lazer.