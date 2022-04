Aberto concurso para a sexta edição do Prémio Centro PINUS de jornalismo florestal

Hoje às 15:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Abriram esta quinta-feira as inscrições para a sexta edição do Prémio Centro PINUS de Jornalismo Florestal. Além da divisão do valor do prémio pelos três primeiros classificados, a sexta edição tem um prazo de inscrição mais alargado.

O Prémio Centro PINUS de Jornalismo florestal, criado em 2011 pela entidade que reúne os representantes da fileira do pinho, vai distribuir cinco mil euros pelos três trabalhos melhor classificados: 2500 euros para o primeiro, 1500 para o segundo e mil para o terceiro.

O galardão, apresentado no Dia do Jornalista, pretende "distinguir peças que aproximem a floresta do cidadão através do rigor e da informação jornalística", explica a organização."Paralelamente, reconhece o papel do jornalista na sua missão de serviço público e valoriza o jornalismo livre, independente e de qualidade", acrescenta o comunicado do Centro PINUS.

Nesta 6.ª edição, a organização pretende incluir o fotojornalismo no regulamento, "de forma a reforçar o convite à participação de todos os jornalistas e também reunir candidaturas representativas de todos os géneros jornalísticos", informa aquela associação de defesa e promoção do pinho.

Com uma periodicidade bianual, a sexta edição tem a particularidade de contemplar um prazo de candidatura mais alargado. As inscrições decorrem de 7 de abril a 21 de março de 2023 no site do centro PINUS. São aceites trabalhos de imprensa escrita, televisão, rádio e online.

Na quinta edição, foram submetidas 64 candidaturas em conformidade com o regulamento, apresentadas por 46 jornalistas de 22 órgãos de comunicação diferentes. O trabalho vencedor, "Natureza doente, humanos doentes", foi apresentado pela jornalista Vânia Maia, enquanto a "A origem da água", de Patrícia Lo-Mascolo recebeu uma menção honrosa.