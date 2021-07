Alexandra Borges diretora de projeto de jornalismo de investigação no Grupo Global Media

Hoje às 08:58 Facebook

O Global Media, proprietária do "Jornal de Notícias", "TSF" e "Diário de Notícias", entre outras publicações, anunciou, esta quarta-feira, que a jornalista Alexandra Borges vai ser a nova Diretora de Grande Reportagem e Investigação do Grupo.

A ex-jornalista da da TVI, avança o Global Media (GMG) em comunicado, assume as funções a convite do presidente do grupo, Marco Galinha.

Alexandra Borges saiu há quase um ano da estação de Queluz de Baixo, onde esteve nos últimos 20 anos. Antes passou uma década na RTP.

Volta agora "ao ativo para conduzir um novo projeto de jornalismo de investigação. A nova diretora de grande reportagem e investigação do grupo Global Media terá uma equipa própria e autonomia para gerir de forma livre todas as suas investigações jornalísticas", garante a empresa, que salienta ainda que "o reforço do jornalismo independente, de investigação e qualidade é uma das prioridades".