Aniversário do Jornal de Notícias: 133 anos a pensar nos territórios

O país e o Mundo estão em transição. Na economia, nas empresas, nas famílias, na sociedade, na política, nos territórios. Mas seremos capazes de não deixar ninguém para trás, pessoas e instituições, como promete o plano de ação do Governo desenhado para transformar Portugal?

Qual é afinal a agenda digital dos municípios para a próxima década? Que tipo de nível de inteligência territorial ambicionamos? Como podem as autarquias apostar no potencial da investigação, como motor do desenvolvimento local, e projetar os concelhos como territórios de conhecimento e de inovação? Quais são as novas estratégias para a educação dos mais novos e para a formação dos mais velhos? Qual e como será verdadeiramente o futuro do teletrabalho? E como vamos acolher os nómadas digitais? Quais as políticas e quais os incentivos?

São muitas perguntas para encontrar caminhos e respostas que permitam uma maior descentralização e melhor coesão territorial do país. Todas pertinentes sobretudo quando a transição digital é uma das três áreas onde se prevê uma das maiores fatias do investimento do Plano de Recuperação e Resiliência. É para esta reconstrução de Portugal que queremos olhar na conferência "Territórios Digitais", que se realizará no dia 2 de junho, assinalando o 133.º aniversário do "Jornal de Notícias".

A conferência, que será transmitida no site e nas redes sociais do Jornal de Notícias, conta com um depoimento do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com uma intervenção de Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial.

A sessão será aberta, às 15 horas, por Marco Galinha, presidente do Conselho de Administração do Global Media Group, por Inês Cardoso, diretora do "Jornal de Notícias", e por Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Segue-se um debate moderado pelo jornalista Pedro Cruz e que contará com João António Cadete de Matos, presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, Diogo Reffóios Cunha, fundador da Nómada Digital Summit, Pedro Diez Gaspar, Future Business Technology Director no CEiiA, António Covas, professor Catedrático na Universidade do Algarve, Artur Nunes, presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e Diogo Madeira da Silva, Head of Public Affairs & Communications da Huawei Portugal.

Prova de vinhos, ciência e uma casa na árvore

O "Jornal de Notícias" irá ainda levar a cabo outras iniciativas para assinalar o seu 133.º aniversário.

Na próxima quarta-feira, dia 26, estará em direto a partir do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de Aveiro para dar a conhecer quatro empresas de base tecnológica implantadas naquelas instalações, onde também marcará presença o vice-reitor da Universidade de Aveiro João Veloso.

Na sexta-feira, dia 28, cinco leitores do "Jornal de Notícias" participarão numa prova de vinhos, na Casa Museu José Maria da Fonseca, em Vila Nova de Azeitão, orientada pelo crítico de vinhos Fernando Melo. A experiência dos leitores será partilhada em direto nas redes sociais do "Jornal de Notícias" e da revista "Evasões", que, nesse dia, estará nas bancas com uma edição especial.

O sábado, dia 29, será marcado por um espetáculo musical com elementos da Plataforma Opus Pausa, na igreja da Misericórdia da Guarda.

Domingo é dia da revista "Notícias Magazine" associar-se ao aniversário do "Jornal de Notícias" com uma edição especial dedicada à cultura.

Por fim, na véspera do 133.ª aniversário, a "Associação JN Solidário" estará na aldeia SOS de Gulpilhares para, em parceria com a empresa "Love in a Box", montar uma casa numa árvore.