Bárbara Branco vai lutar com Kelly Bailey por José Condessa

Sara Oliveira Hoje às 14:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O outono promete uma rentrée televisiva cheia de tentações e a prova é que a TVI já se prepara para arrancar com as gravações de uma nova novela, "Bem me quer", que reúne um elenco de luxo e diversificado.

Regressado do Brasil, onde gravava a novela da Globo "Salve-se quem puder", José Condessa assume o protagonismo, a par da namorada, Bárbara Branco, e de Kelly Bailey, formando o triângulo amoroso que serve de base à história. Sabe-se que uma das raparigas, crescida no campo, chegará à cidade para encontrar as suas origens, no argumento assinado por Maria João Mira. Não será a primeira vez que Condessa e Bárbara trabalham juntos e até já fizeram par romântico no teatro, mesmo quando eram ainda só amigos. Agora voltam a gerir emoções ao ritmo da representação.

A novela marca ainda o regresso de David Carreira a uma novela, dois anos depois de ter participado em "Paixão", na SIC. E a produção faz parte das "grandes notícias" que Margarida Corceiro anunciou, pois a namorada de João Félix também entra na trama. A jovem era das concorrentes da última edição do "Dança com as estrelas", suspensa por causa da pandemia, assim como a youtuber Angie Costa, que também tem oportunidade de provar talento na nova história.

"Bem me quer" é a grande aposta para reconquistar audiências e conta ainda com a presença de atores consagrados, como Pepê Rapazote, São José Correia, Cucha Carvalheiro, Paula Neves, Julie Sergeant e Joaquim Horta.