BBC pede aos Talibãs para voltarem a permitir transmissão de programas

A BBC pediu, este domingo, aos talibãs que revertam o que descreveu como a retirada das emissoras internacionais das antenas afegãs, o que, segundo a emissora pública britânica, impede a transmissão dos seus boletins televisivos no Afeganistão.

"Os programas de informação da BBC em pashtun, persa e uzbeque foram retirados da antena no Afeganistão após os talibãs terem ordenado aos nossos parceiros de TV para retirar as emissoras internacionais do ar", indicou, em comunicado, Tarik Kafala, responsável por aquele serviço da BBC World.

"Pedimos aos talibãs que revertam a sua decisão e permitam aos nossos parceiros difundirem os boletins de notícias da BBC nas suas ondas", adiantou Kafala, denunciando um "desenvolvimento preocupante neste período de incerteza e turbulência para o povo afegão".

Mais de seis milhões de afegãos assistem todas as semanas aos programas de informação da BBC, precisou o responsável, uma prestação de serviço "crucial e da qual não devem ser privados".

"Outro desenvolvimento arrepiante. Os talibãs ordenaram aos media afegãos para suspenderem todas as transmissões das emissões dos media internacionais. Outra medida repressiva contra o povo afegão", indicou a missão de assistência das Nações Unidas no Afeganistão na rede social Twitter.

A decisão ocorre quando os fundamentalistas islâmicos, no poder no Afeganistão desde agosto de 2021, recuaram na quarta-feira nas suas promessas, proibindo as raparigas de frequentar o ensino secundário.

Em apenas sete meses de governo, os talibãs fizeram desaparecer os direitos conquistados pelas mulheres ao longo de vinte anos, tendo-lhes imposto diversas restrições, incluindo a exclusão de muitos empregos públicos, o controlo do vestuário e a proibição de viajarem sozinhas para fora da sua cidade.