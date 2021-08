Campanha digital: assine a sua revista preferida por metade do valor

JN Hoje às 20:07 Facebook

Vá de férias mas tenha as suas revistas de eleição sempre por perto. Na nova campanha do Global Media Group, pode fazer uma assinatura digital de um ano pagando apenas seis meses.

O Global Media Group, dono do JN, acaba de lançar uma campanha de assinaturas focada nas revistas do grupo: na compra de uma assinatura de 1 ano, o assinante paga apenas o valor da assinatura semestral. Assim, a campanha, que irá decorrer até 31 de agosto, oferece aos leitores a possibilidade de assinarem uma de quatro revistas do universo Global Media - JN História, Volta ao Mundo, Men's Health e Women's Health - por metade do valor.

A assinatura da edição digital do JN História (aceda aqui) fica apenas por 7,90 euros por ano, a da Volta ao Mundo (aqui) fica por 14,90 euros, a da Men's Health (aqui) por 14,90 e a da Women's Health (aqui) por 8,50.

Para mais informações ou esclarecimentos sobre as assinaturas, os leitores podem recorrer a apoiocliente@noticiasdirect.pt ou ao número telefónico 219 249 999, disponível nos dias úteis das 8 às 18 horas.