Capa do JN destacada pelo Reuters Institute

A capa do JN no dia seguinte à morte da rainha Isabel II foi escolhida como destaque pelo Reuters Institute for the Study of Journalism.

"Veja como alguns jornais de todo o mundo, incluindo no Quénia, Irlanda, EUA, Alemanha, Dinamarca, África do Sul e Reino Unido, marcaram a morte da rainha Isabel II nas suas primeiras páginas nesta manhã", lê-se na publicação do Instagram, que acompanha um vídeo onde surge a capa do JN.

O Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) é um centro de investigação sediado no Reino Unido, que opera o Thomson Reuters Journalism Fellowship Program, também conhecido como Reuters Fellowship. O instituto foi fundado no Departamento de Política e Relações Internacionais da Universidade de Oxford em 2006.