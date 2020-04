Causa 19: O desafio da Global Media aos anunciantes que vai ajudar o Banco Alimentar

Hoje às 21:18 Facebook

A Global Media desafia os anunciantes a investir nos títulos do grupo, como JN, DN, O Jogo e rádio TSF, de forma a apoiar o jornalismo credível neste período de pandemia Covid-19 e estado de emergência. A campanha Causa 19 decorre até 30 de junho e 19% do valor investido por cada parceiro será doado ao Banco Alimentar.

A campanha Causa 19 tem duas vertentes: por um lado, apoiar o jornalismo credível e a informação de rigor que chega aos portugueses através de marcas de relevância nacional como são os jornais JN, DN, O Jogo, Dinheiro Vivo e a rádio TSF. Por outro lado, a Global Media compromete-se a doar 19% do valor investido por cada anunciante à Rede de Emergência Alimentar do Banco Alimentar Contra a Fome.

"Desta forma não só será apoiada a manutenção de um jornalismo de qualidade - tão importante para manter um dos maiores direitos da população, a informação - como também será possível providenciar alimentos a várias famílias que passam maiores dificuldades neste momento", explica o grupo de media em comunicado.

Os anunciantes que aderirem à Causa 19, que decorre entre 2 de abril e 30 de junho, podem fazer uma campanha institucional de apoio à Causa 19, dizer Obrigado a todos os que estão a ajudar os portugueses ou divulgar uma campanha que já estejam a desenvolver no âmbito da pandemia de Covid-19.

O meio e o formato da campanha é escolhido pelos anunciantes, seja em página na Imprensa, spot na rádio ou nos sites dos vários meios de comunicação da Global Media. Isto, beneficiando de valores especiais (19 mil euros + IVA).

Em retribuição, a Global Media compromete-se a doar 19% do valor de cada campanha de publicidade nas marcas do grupo à Rede de Emergência Alimentar do Banco Alimentar Contra a Fome, contribuindo assim para a distribuição de milhares de refeições a famílias e pessoas carenciadas.

O valor angariado será doado na primeira quinzena de julho, com um representante de cada marca a entregar a sua parte do donativo. Haverá ainda uma campanha de agradecimento às marcas que fizerem parte da Causa 19, em multiformato e multiplataforma nas marcas do grupo Global Media.