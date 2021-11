CNN Portugal arranca com 400 convidados no Mosteiro dos Jerónimos

Tiago Firmino Hoje às 21:39 Facebook

A CNN Portugal arrancou, esta segunda-feira, as emissões as 21 horas mas, antes, o novo canal de informação - que substitui na posição 7 a TVI24 - organizou um grande evento no Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, que juntou perto de 500 pessoas.

Entre os convidados estiveram o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e alguns diretores da estação de cabo norte-americana. Mário Ferreira assinalou o sentimento de satisfação. "É um momento de grande satisfação para nós que merece ser celebrado", afirmou.

Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, começou por explicar que não esteve presente no evento por estar a coordenar a emissão de estreia.

"Vou ser breve sim, confesso que gostava de estar aí nos Jerónimos onde está parte da história de Portugal. [...] Mas está noite o meu lugar é aqui", disse, num vídeo."A CNN Portugal chega para fazer a melhor informação, para tornar a notícia mais compreensiva", prosseguiu. "Queremos fazê-lo pelo nosso Portugal", frisou.