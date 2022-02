Jornal e canal televisivo de "A Bola" de volta após "colapso de sistema"

JN Ontem às 23:10 Facebook

A emissão do canal televisivo "Bola TV" e o site daquele jornal desportivo estiveram em baixo mais de três horas, esta sexta-feira à noite.

Segundo apurou o JN, um corte de energia deixou inoperacional o jornal " A Bola" e o canal televisivo associado àquele jornal desportivo. A energia foi reposta depois das 23.30 horas. O site voltou ao ativo, assim como o canal televisivo, mas apenas a emitir programas gravados.

"Informa-se os leitores que por volta das 21 horas desta sexta-feira existiu um colapso no sistema que nos impede de continuar a nossa missão de informar, tanto através do site e em A BOLA TV", informou aquele jornal, numa mensagem no Twitter, publicado às 22 horas de sexta-feira.

Segundo apurou o JN, a redação de "A Bola", no Bairro Alto, em Lisboa, está a ser abastecida por um gerador, que fornece energia às tomadas elétricas. No entanto, os servidores informáticos, onde está alojado o site e que serve também ao canal televisivo estão em baixo.

Sensivelmente à mesma hora, houve também uma falha de energia que terá sido resolvida em pouco tempo, no jornal "Record". Uma quebra que não foi valorizada pelos jornalistas.

Fonte da Proteção Civil de Lisboa disse ao JN que não foi registada qualquer falha geral na capital.