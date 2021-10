Já nas bancas: Como Magalhães abriu as portas do mundo

JN Hoje às 18:32 Facebook

Está nas bancas o n.º 34 da revista "Jornal de Notícias - História", em que a circum-navegação encetada por Fernão de Magalhães tem presença especial, não só no tema de capa, mas também em várias das rubricas regulares.

Já evocada em outubro de 2019 (JN História n.º 22), a viagem de Magalhães/Elcano suscita novas abordagens, merecendo especial ênfase o ensaio do historiador Amândio Jorge Morais Barros sobre os bastidores e as repercussões da expedição.

Numa extensa entrevista de vida, Valentim Alexandre, referência maior da historiografia sobre o império português no período contemporâneo, aborda, entre muitos assuntos, as revoltas em Angola (1961), causas imediatas da Guerra Colonial, lembrando também o papel que ele próprio desempenhou como opositor do salazarismo, no meio estudantil dos anos 60. Um artigo de Leonardo Marotta, investigador italiano no campo da ecologia, mostra como a história tem de ter um papel central na requalificação das cidades, e a erupção do Cumbre Vieja, nas Canárias, suscita uma panorâmica sobre calamidades vulcânicas, através dos tempos, e sobre os modos como condicionaram o curso da humanidade.

A JN História, que entra agora no sétimo ano de publicação, é uma revista bimestral com venda autónoma em banca, por 3,90 euros. Informação sobre assinaturas pode ser encontrada em https:/jnhistoria.jn.pt.