Conversas em direto no Instagram assinalam aniversário do JN

O "Jornal de Notícias" vai assinalar, esta terça-feira, o 132.º aniversário. Além de uma edição especial dedicada ao tema "Portugal a virar a página", que inclui uma grande sondagem, quatro convidados vão estar em direto no Instagram do JN para abordarem o momento atual do país. Das polémicas aplicações para rastrear casos de covid-19 até às novas regras de etiqueta, as conversas decorrerão durante todo o dia.

Pelas 11 horas, Vasco Ribeiro, que lançou o ano passado o livro "Etiqueta Moderna: o Manual das Novas Boas Maneiras", entra em direto para fazer uma análise aos desafios das regras de etiqueta em tempos de pandemia. O especialista em imagem, etiqueta e protocolo explicará como devemos agir no campo profissional e pessoal, mantendo as normas de proteção e distanciamento, sem comprometer o sucesso e a reputação, seja ao vivo, ou até nas redes sociais.

A segunda conversa, a partir das 14 horas, vai contar com a presença de José Manuel Mendonça, presidente do Conselho de Administração do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) e de Rui Oliveira, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema "StayAway" - uma aplicação de telemóveis para rastreio de contactos de infetados com o novo coronavírus.

Às 16 horas medimos o desconfinamento do país em conversa com Nuno Santos, responsável pela análise dos dados da PSE, uma empresa especializada em ciência e pesquisa avançada de dados. Focada na analítica avançada, a empresa foi contabilizando o nível de confinamento e desconfinamento do país ao longo dos últimos meses, através de uma aplicação de monitorização de localização e meios de deslocação.

Gustavo Carona, médico intensivista que trabalhou em cenários de guerra em 13 missões humanitárias, em países como a Síria ou o Iraque, entre outros, junta-se aos leitores do JN pelas 19 horas. Já trabalhou nas condições mais difíceis a quilómetros de distância de casa e nos últimos meses juntou-se aos que travam a longa batalha contra a covid-19 nos hospitais portugueses. Está no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, a combater a pandemia.



Um concerto em direto de Cuca Roseta, para acompanhar no site e das redes sociais do JN, fecha o 132º Aniversário do Jornal de Notícias.



Já a edição impressa desta terça-feira será dedicada ao tema que dá mote ao aniversário, cruzando as perspetivas económica, científica, social e internacional. A par de depoimentos do presidente da República e do primeiro-ministro, um dos pontos âncora será uma grande sondagem que procurará ajudar a descodificar o estado de alma dos portugueses, antevendo as mudanças de hábitos e o impacto imediato da pandemia nas suas vidas e momentos de lazer.