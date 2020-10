Cristina dá o melhor mês do ano à TVI. SIC mantém liderança

Ana Marcela (JN/DV) Ontem às 23:52 Facebook

Twitter

Partilhar

SIC e TVI estão separadas por 3,1 pontos percentuais. Estação de Queluz foi o canal que mais viu subir as audiências face a agosto.

O regresso de Cristina Ferreira à TVI deu em setembro à estação de Queluz o melhor mês de audiências do ano, mas apesar de ter sido a estação que mais cresceu face ao mês anterior, a SIC continua na liderança. Pouco mais de três pontos percentuais separam as duas estações.

A SIC fechou setembro com um share de 19,8%, uma subida de 0,3 pontos percentuais (pp) face ao mês anterior, garantindo à estação a liderança do mês. Mas foi a TVI, com mais 1.1 pp, o canal generalista que mais subiu, tendo fechado setembro, o mês do regresso de Cristina Ferreira, estreia do novo Big Brother e da transmissão de um dos jogos de qualificação da Liga dos Campeões, com um share de 16,7%. O melhor mês da estação ao nível de audiências do ano e um valor que coloca a TVI a 3,1 p.p. da SIC.

Em setembro, pelo segundo mês consecutivo, a RTP1 também voltou a conquistar audiências. A estação de televisão pública aumentou a sua quota de share em mais 0,4 p.p., atingindo 11.6%, no mês em que estreou Depois do Crime, fez regressar The Voice Portugal e estreou O Atentado, a nova série nacional sobre o atentado ocorrido em 1937 contra Salazar.

"Já o universo de canais pay TV registou um share de 35.8%, caindo 2 p.p. face a agosto. O regresso às aulas e a um "novo normal", repercutiu-se nesta diminuição de audiências, mais visível nos canais infantis e nos canais de filmes e séries", destaca a Universal McCann, do grupo IPG/Mediabrands.

No cabo a CMTV manteve-se na liderança com um share de 3.9%, embora recuando 0,5 p.p. face a agosto. Globo (2.7%) e Hollywood (1.9%) completaram o top 3 dos mais vistos no cabo.

Futebol em alta em setembro

"Em setembro e analisando a média de todas as inserções de cada programa, de referir que o futebol voltou a destacar-se. Os jogos da Seleção Nacional, contra a Suécia e Croácia a contar para a Liga das Nações, foram os programas mais vistos do mês, tendo sido vistos, em média, por mais de 1.7 milhões de portugueses, a que correspondeu um share de 39.3%", destaca a agência de meios.

O jogo do Benfica na qualificação para a Liga dos Campeões, transmitido pela TVI, foi o 2.º programa mais visto em setembro, com uma audiência média de 1.6 milhões de telespectadores e um share de 37.2%. "Isto é Gozar com Quem Trabalha - 2.ª Vaga: A Entrevista" fecha o top 3 dos mais vistos do mês, com programa de Ricardo Araújo Pereira na SIC a registar uma audiência média de 1.5 milhões de telespectadores.

Nos canais de séries, a Fox manteve a sua quota de share nos 1.6%, liderando. Com as estreias das séries DOC e Alex Rider, o AXN subiu à 2.º posição dos canais de séries mais vistos, ultrapassando a Fox Life.

Em mês de entrada do Disney+ em Portugal, destaque para a anteestreia da série The Mandalorian, do universo Star Wars, com o episódio transmitido única e exclusivamente nos cinco canais Fox (canais do universo Disney) a ser uma das mais vistas do mês, nos canais Fox, Fox Crime e Fox Life, com uma média por canal de mais de 60 mil telespectadores.