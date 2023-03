"Dia "D" do JN na rede": o mundo das notícias online

"O dia de hoje vai ficar para a história do JN", lia-se na primeira página de 26 de julho de 1995, para dar conta da "entrada deste jornal centenário" na Internet, uma "auto-estrada de informação de 30 milhões de utilizadores em todo o mundo".

Numa altura em que a Internet era ainda um misterioso universo por explorar, apenas acessível em computadores desktop, poucos com ligação à Internet e na sua maioria instalados em instituições como universidades, empresas e redações, o JN marcou a entrada do jornalismo português nas notícias online.

www.jnoticias.pt era "a porta do Jornal de Notícias para o mundo", um endereço apresentado como "um estranho conjunto de letras" que era "a chave para aceder à edição do Jornal de Notícias na Internet".

"Hoje, pela primeira vez, os utilizadores podem consultar o JN electrónico, no qual encontrarão notícias de primeira página e de desporto, além de fotografias e dados diversificados sobre o próprio jornal", lia-se na edição em papel, ainda publicada a preto e branco. Seguia-se a explicação sobre como proceder: "basta recorrer a um programa de navegação na rede como o Netscape, o mais utilizado, e teclar o endereço http//www.jnoticias.pt/".

O investigador Hélder Bastos destacou, no 6.º Congresso da SOPCCOM, que o JN foi "o primeiro diário de informação geral a actualizar, diariamente, a informação na sua edição online". Além da consulta das notícias na Internet, salienta-se na edição de 26 de julho daquele ano que "os novos ciberleitores do JN, estejam eles no Porto ou em Lisboa Londres ou Nova Iorque, passam a ter um novo meio de entrar em contacto com o jornal" através de "correio electrónico ou email" pelo endereço "noticias@telepac.pt".

Ou seja, o "Jornal de Notícias" aproveitou esta nova ferramenta digital para promover a proximidade com os leitores, como é marca identitária do jornal desde sempre, de forma a conhecer "as suas impressões e sugestões sobre a edição electrónica do JN e não só".

Na altura descrita como "uma rede de redes de computadores que une 30 milhões de utilizadores em mais de cem países", a Internet é, 28 anos depois, parte do nosso dia a dia, "onmipresente" nos telemóveis e outros dispositivos móveis, com funcionalidades que vão muito para além de conectar utilizadores. E o JN, agora acessível em jn.pt, também evoluiu e cresceu, acompanhando a exigência dos seus leitores como marca de confiança e frequente líder de audiências online.