Direção do Porto Canal cessa funções e Estela Machado assume Informação e Programas

Tiago Girão, diretor de informação do Porto Canal, e Pedro Bragança, diretor de estratégia e digital, "cessaram as funções que exerciam" naquele canal. Estela Machado é a nova diretora de informação e de programas.

Em comunicado publicado pela Administração do Porto Canal, pode ler-se que "Tiago Girão e Pedro Bragança cessaram as funções que exerciam". É Manuel Tavares, administrador, que passa a acumular esse cargo com o "de Administrador Executivo com o de diretor geral" e Estela Machado "assume os cargos de diretora de informação e diretora de programas".