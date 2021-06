Distribuição do jornal El País suspensa em Portugal desde fevereiro

JN/Agências Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A distribuição do jornal espanhol El País está suspensa em Portugal desde fevereiro por decisão do editor, disse à Lusa fonte oficial da INP - International News Portugal.

"A decisão de suspender os envios do El País para Portugal foi tomada pelo próprio editor, ao nível europeu, e está diretamente relacionada com a questão da rentabilidade", disse a INP à Lusa, quando questionada sobre o facto de há meses não ser possível comprar o El País em Portugal.

Segundo a INP, a distribuição está suspensa desde 16 de fevereiro, mas estão a ser feitos "todos os esforços" para que seja retomada, respondendo até à vontade manifestada pelos leitores.

"A INP está, no entanto, desde então, a fazer todos os esforços para que se retome a distribuição do El País em Portugal. É um titulo há muito distribuído no nosso país e que a sua consequente suspensão levou a um elevado número de queixas por parte dos leitores, tratando-se de um título de referência jornalística espanhola", disse a INP, que distribui imprensa estrangeira em Portugal.