Do regresso de Santana às viagens "sem destino": nova grelha da TSF arranca em setembro

Arranque da nova grelha da TSF marcado para 1 de setembro. Entre as novidades destaca-se o regresso de Santana Lopes ao espaço de comentário político e as novas viagens de Fernando Alves.

As novidades

O antigo primeiro-ministro e atual presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, é a grande novidade da nova grelha da TSF que arranca a 1 de setembro. O político vai participar no programa de comentário "Não Alinhados", com Cecília Meireles, Ana Drago e Susana Peralta.

Depois da "Viagem a Portugal", que marcou os 40 anos da obra com o mesmo nome do nobel José Saramago, Fernando Alves vai percorrer Portugal sem destino certo, num novo programa intitulado "Onde nos levam os caminhos" que estreia a 18 de setembro.

Por sua vez, Rui Cardoso Martins estreia-se com "Levante-se o réu", crónicas de justiça publicadas todos os domingos no JN e que chegam agora à rádio todas as sextas-feiras, depois das 19 horas.

Espaço de debate e de opinião

A nova grelha da TSF continua a fazer grandes apostas na opinião. Manuel Acácio continua a ser o anfitrião do "Fórum TSF", espaço de debate e cidadania, que retoma as emissões a 5 de setembro.

Um dos mais antigos formatos da TSF, "O Princípio da Incerteza", regressa a 4 de setembro, moderado por Carlos Andrade e com um painel constituído por José Pacheco Pereira, António Lobo Xavier e Alexandra Leitão. João Ferreira, do PCP, será o convidado especial da primeira emissão.

As manhãs continuam com a análise de Paulo Baldaia, Daniel Oliveira, Inês Cardoso, Miguel Poiares Maduro e Pedro Neto, da Amnistia Internacional. Já o "Café Duplo", depois das 8 horas, mantém as duplas Tiago Mayan e João Oliveira, José Manuel Pureza e Teresa Leal Coelho, Ribau Esteves e Inês de Medeiros, André Silva e Isabel Galriça Neto e Manuel Monteiro e Paula Marques.

No Desporto, em "Visão de Jogo" - que continua à segunda-feira -, João Ricardo Pateiro recebe Luís de Freitas Lobo e Vítor Santos, diretor do jornal "O Jogo".

Da nova grelha, destacam-se ainda os programas de atualidade internacional, "Mapa Mundo" e o "Estado do Sítio", com Ricardo Alexandre; "A espantosa realidade das coisas", com Paulo Pedroso e Rita Figueiras, moderados por Fernando Alves; o magazine "Encontros com o Património", da autoria de Manuel Vilas Boas; "Uma questão de ADN", com Teresa Dias Mendes e o "Bloco Central", com Pedro Marques Lopes e Pedro Siza Vieira, conduzido por Judith Menezes e Sousa.

A nova grelha inclui ainda o "TSF à mesa", de António Catarino, "Concerto de Bolso", com Miguel Fernandes, "Boa Vida", de Augusto Freitas de Sousa, e "Fila J", de José Carlos Barreto.

Atualidade permanente

Durante o dia, a rádio traz aos seus ouvintes as principais notícias do dia. A manhã fica a cargo de Nuno Domingues e o fim de tarde é conduzido por Ana Cristina Henriques. Luís Osório continua a escrever o "Postal do dia", que vai para o ar depois das 18 horas.

De segunda a sexta, Artur Carvalho fecha o dia com a "Última Hora", um jornal entre as 23 e as 24 horas.

As entrevistas semanais também se mantêm com "Em Alta Voz", à sexta-feira, "A Vida do Dinheiro", ao sábado, e "TSF/JN" ao domingo.