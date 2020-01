Entidade Reguladora da Comunicação diz que lei não impõe jornalistas em sites noticiosos

Alexandra Inácio Hoje às 13:38 Facebook

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) aceitou o registo de uma publicação diária online - "Notícias Viriato" - sem jornalistas entre os seus colaboradores e que se assume, no editorial, contra um modelo de Imprensa "asfixiante". A publicação integra a lista de 47 sites de desinformação monitorizados pelo projeto Medialab do ISCTE/Instituto Universitário de Lisboa.

O "Notícias Viriato" é descrito pelo coordenador do Medialab, Gustavo Cardoso, como "um site de propaganda", noticiou esta segunda-feira o "Diário de Notícias". É publicado desde junho de 2019, mas o registo da ERC só foi atribuído em novembro. A maioria das entrevistas são a dirigentes de movimentos ou partidos de extrema-direita, como o líder do Chega, André Ventura, ou do PNR, José Pinto Coelho.