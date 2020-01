ERC dá parecer favorável à nova direção de informação de televisão da RTP

Hoje às 20:49 Facebook

A Entidade Reguladora para a Comunicação (ERC) anunciou hoje que deu "parecer favorável à nova direção de informação [da televisão] da RTP", 20 dias depois de a equipa liderada por António José Teixeira ter sido indigitada.

O Conselho Regulador da ERC refere, no site'da entidade, que deliberou hoje "dar parecer favorável às destituições de Maria Flor Pedroso, do cargo de diretora de informação de televisão, e de António José Teixeira, Hugo Gilberto, Cândida Pinto e Helena Garrido, dos cargos de diretores-adjuntos de informação de televisão".

Deu também parecer favorável "às nomeações apresentadas pelo Conselho de Administração da RTP para o desempenho dos referidos cargos, designadamente de António José Teixeira para diretor de informação de televisão e de Adília Godinho, Carlos Daniel, Hugo Gilberto e Joana Garcia para diretores-adjuntos de informação de televisão".

Em 07 de janeiro, a RTP indigitou António José Teixeira para diretor de informação da RTP, 15 dias depois de a ERC ter 'chumbado' a proposta de José Fragoso, que acumularia esta direção com a de programas.

Em 19 de dezembro, a RTP tinha proposto a acumulação da direção de informação e de programas da RTP1 e RTP Internacional, na mesma pessoa, ou seja, José Fragoso, que é diretor de programas, mas em 23 de dezembro o regulador dos media deu parecer negativo.

António José Teixeira, que transita da equipa anterior, substitui assim Maria Flor Pedroso no cargo, depois de a jornalista ter colocado o lugar à disposição na sequência do conflito que opôs a diretora e a equipa do "Sexta às 9", liderado por Sandra Felgueiras.