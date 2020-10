Estrelas em exclusivo na plataforma de streaming Opto da SIC

Sara Oliveira Hoje às 19:44 Facebook

À boleia do 28.° aniversário, a SIC apresentou o novo serviço de streaming Opto, garantindo exclusivos de produção nacional na versão premium.

O lançamento está marcado para novembro com duas séries dramáticas: "A generala", com Soraia Chaves, Margarida Marinho, Vitória Guerra e Carolina Carvalho, baseada numa história real; e "O clube", com Sara Matos, Filipa Areosa, Margarida Vila-Nova e José Raposo. E ainda "Esperança", uma nova série cómica de César Mourão, além de formatos originais protagonizados por Ricardo Araújo Pereira, Bruno Nogueira e Ljubomir Stanisic, estes dois das últimas grandes contratações da SIC. A informação também tem destaque com Clara de Sousa no papel principal. O catálogo engloba também, e para já, um documentário de Sofia Pinto Coelho e episódios novos de "Mundo à vista".

Soma-se ainda uma versão gratuita, com formatos comuns à estação de Paço de Arcos. "Hoje damos mais um passo nesse caminho, através do lançamento de uma nova plataforma que revolucionará o panorama dos média em Portugal e, mais importante, constituirá uma nova forma do nosso público poder aceder aos melhores conteúdos audiovisuais portugueses", adiantou o administrador-geral, Francisco Pedro Balsemão. Em breve, revelará também o novo "canal e-sports".

Em dia de festa, a SIC inaugurou o novo cenário de "Casa feliz", recebendo em estúdio muitas das suas estrelas, sempre com Diana Chaves e João Baião no lugar de anfitriões.