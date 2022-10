Fotojornalista da Global Imagens Reinaldo Rodrigues vence prémio Gazeta

JN Hoje às 16:57 Facebook

Os Prémios Gazeta foram divulgados esta sexta-feira. O fotojornalista Reinaldo Rodrigues, da agência de imagens associada ao JN, venceu um dos galardões.

O fotojornalista da agência Global Imagens Reinaldo Rodrigues venceu o prémio Gazeta de Multimédia, pela reportagem "Um outro país", divulgada nos sites e redes sociais do "Jornal de Notícias", "Diário de Notícias" e TSF durante o mês de julho de 2021.

O objetivo do trabalho passou por "dar voz a cidadãos que se mudaram de armas e bagagens do litoral para o interior". O projeto multiplataforma contou com a colaboração da Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa.

Os prémios Gazeta, divulgados esta sexta-feira, distinguem os trabalhos e autores mais prestigiados do jornalismo português, numa iniciativa anual do Clube de Jornalistas, que conta com o apoio principal da Câmara Municipal de Lisboa e da Associação Mutualista Montepio. Depois de apreciar os trabalhos candidatos, o júri atribuiu oito galardões.

Além de Reinaldo Rodrigues, que levou para casa o prémio Multimédia, Fernando Dacosta, jornalista e escritor, que iniciou carreira em 1967 na delegação da agência noticiosa Europa Press em Portugal, venceu o Gazeta de Mérito. O Gazeta de Televisão foi para Carlos Rico, autor da reportagem "Alentejo, azeite e água", emitida pela SIC e pela SIC Notícias a 12 e 13 de abril de 2021, "que aborda o impacto do olival intensivo na região, em diversas vertentes, da vida de pequenas comunidades à biodiversidade", informa o Clube de Jornalistas. Carlos Morais (repórter de imagem), António Soares (editor de imagem) e Patrícia Reis (grafismo) completaram a equipa da reportagem, produzida por Diana Matias e Ana Luísa Barroso.

Joana Pereira Bastos venceu o Gazeta de Imprensa, com a reportagem "As férias da liberdade", publicada a 6 de agosto de 2021 na revista E, do "Expresso". "O trabalho puxa pelas memórias de filhos de presos políticos - crianças com idades entre 3 e 14 anos - envolvidos em 1972, em plena ditadura marcelista, numa inédita colónia de férias nas Caldas da Rainha."

Nuno Guedes, que visitou o Corvo a pretexto de ter sido o primeiro território da Europa a vacinar toda a população contra a covid-19, para realizar a reportagem "A ilha do tempo", emitida pela TSF a 14 de maio de 2021, venceu o Gazeta de Rádio. E Tiago Miranda ganhou o prémio da Fotografia, pelo conjunto de fotografias associadas à reportagem "Nós somos oito mil histórias", da autoria de Marta Gonçalves, divulgada pelo "Expresso".

O Gazeta Revelação é de Márcia Sobral, autora de "Nude", reportagem baseada em testemunhos de mulheres vítimas de partilha não consentida de conteúdos íntimos na internet, emitida pela TVI a 3 de fevereiro de 2021. No trabalho, coordenado por Joaquim Franco, participaram Ricardo Ferreira (imagem), Fábio Mestre (drone), Miguel Freitas (edição) e Matilde Candeias (grafismo).

O jornal online "A Mensagem de Lisboa", nascido durante a pandemia, com sede num café, levou para casa o prémio Gazeta de Imprensa Regional.

O júri dos Prémios Gazeta 2021 foi composto por Eugénio Alves (do Clube dos Jornalistas), Cesário Borga (Clube dos Jornalistas), Eva Henningsen (Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal), Fernanda Bizarro (jornalista), Elisabete Caramelo (professora universitária), Dina Soares (jornalista), Fernando Cascais (professor universitário e formador do Cenjor), José Rebelo (professor jubilado do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa), Inácio Ludgero (fotojornalista) e Paulo Martins (jornalista e professor universitário).