Global Media Group e Google incentivam jornalismo

O "Google News Showcase" ou "Destaques Jornalísticos no Google" arranca, esta terça-feira, em Portugal.

Trata-se de uma ferramenta de informação jornalística em que a seleção dos conteúdos é feita pelas redações e não pelo algoritmo da Google. No fundo, do ponto de vista dos leitores, há uma maior democratização de acesso à informação, contribuindo igualmente para combater a desinformação.

Com o lançamento dos "Destaques Jornalísticos no Google", os leitores poderão ver as notícias do JN, DN, TSF, "O Jogo", "Dinheiro Vivo", "DN da Madeira" e "Açoriano Oriental", em áreas específicas destas marcas e editadas pelas próprias redações, através de painéis de notícias, asseguradas pelos jornalistas do Global Media Group.

"O jornalismo de qualidade é de vital importância num mundo que se quer livre e democrático. Oferece a todos o conhecimento para sermos parte ativa na sociedade e no seu desenvolvimento ao invés de meros espetadores da história", diz Marco Galinha, CEO da Global media Group. "Partilhar a nossa informação de qualidade, aumentar a nossa audiência e conectando-a com ainda mais pessoas é aquilo que esperamos do Google News Showcase, descobrindo novos caminhos tal como os navegadores portugueses fizeram tantos séculos atrás".

Por sua vez, Bernardo Correia, country manager da Google Portugal, afirma ser "com orgulho que trazemos o News Showcase para Portugal, como mais uma forma de demonstrar o nosso compromisso já antigo de apoio ao jornalismo em Portugal. É um prazer contar com a GMG neste projeto e poder oferecer aos seus leitores em Portugal mais um canal para chegar aos meios do grupo, com a sua reconhecida informação de qualidade e variedade de conteúdos noticiosos".

O "Google News Showcase" surgiu em outubro de 2020, tendo já sido assinados acordos no Japão, Alemanha, Reino Unido, Itália ou Canadá. Em Portugal, a Google assinou contratos com cerca de 20 publicações para este lançamento, sendo que a GMG contribui com as seguintes marcas: DN, JN, TSF, O Jogo, Dinheiro Vivo, DN da Madeira e Açoriano Oriental.