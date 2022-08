Global Media Group reforça liderança online

JN Hoje às 16:41 Facebook

O Global Media Group, de que faz parte o JN, manteve, em julho, a liderança, pelo terceiro mês consecutivo, entre os grupos de informação com maior alcance nas plataformas digitais, à frente da Cofina e da Media Capital. O "Jornal de Notícias" manteve o segundo lugar entre os sites de informação geral, tendo chegado a 3,119 milhões de pessoas (36,4% do total).

O JN posiciona-se, assim, no quarto lugar da tabela do recente relatório da NetAudience, duas posições acima do Expresso e apenas atrás da TVI, "Correio da Manhã" e SIC.

Julho voltou a consolidar a liderança para o Global Media Group (GMG), que em maio tinha destronado a Media Capital, tornando-se no grupo de informação com maior alcance online. Mantendo-se à frente, o GMG obteve um alcance de 4,354 milhões de leitores (49,5% do total), enquanto a Cofina se ficou pelos 4,196 milhões e a Media Capital pelos 4,191 milhões.

Olhando para o universo GMG, o "Diário de Notícias" ocupa o nono lugar do ranking, com 1,938 milhões de leitores (22,9% do total). Já o diário desportivo "O Jogo" surge em décima posição, com um alcance de 1,563 milhões de leitores (18,3% do total).

A rádio TSF mantém o título de site de rádio com mais visitantes, com 1.3 milhões de leitores. O site "Dinheiro Vivo" chegou a 1.169 milhões de pessoas (13,7% do total), melhorando o seu registo.

O universo de indivíduos do ranking NetAudience é de 8 563 501 pessoas (todas com mais 15 anos).