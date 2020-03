"Got Talent" na RTP acaba suspenso por causa do surto de coronavírus

Sara Oliveira Hoje às 15:51 Facebook

Depois de anunciar que o programa deste domingo ia decorrer sem público e com Eduardo Madeira a substituir Sofia Escobar no júri, a RTP decidiu suspender a emissão do "Got Talent", devido à evolução do

surto da COVID-19 e das medidas preventivas tomadas.

As grelhas dos canais nacionais têm-se ajustado à conjuntura, mesmo que isso implique mudanças quase em cima da hora. Por isso, em comunicado a RTP informou "que a emissão de amanhã [domingo] do programa Got Talent Portugal será suspensa".



A decisão "deve-se ao facto de as duas juradas do programa se encontrarem em quarentena", acrescenta o documento, referindo-se a Sofia Escobar -que, por viver atualmente em Madrid, iria ser substituída por Eduardo Madeira- e a Cuca Roseta.



"Em vez da gala, em direto, será emitido um best off especial, com os melhores momentos dos concorrentes finalistas do "Got Talent Portugal"", adianta a RTP, garantindo que é prioritária "a salvaguarda da saúde e segurança dos seus profissionais". Por isso, "novas medidas relacionadas com outros conteúdos e programas estão a ser avaliadas e poderão ser tomadas e comunicadas oportunamente".