Grupo do Jornal de Notícias é líder na informação digital

A Global Media Group, empresa que detém o "Jornal de Notícias", alcançou a liderança absoluta na informação digital em março. No conjunto, os sites do grupo foram os mais procurados pelos leitores num momento em que a informação fidedigna se revela mais do que nunca essencial.

O "Jornal de Notícias", com 3,5 milhões de utilizadores únicos (mais de 75% do total da Global Media Group), regista um aumento face ao mês de fevereiro de mais 738 mil utilizadores (mais 26%), mantendo o terceiro lugar no ranking da netAudience dos órgãos de comunicação. Ficou a 256 mil utilizadores do "Público", que ocupa a primeira posição, e a 219 mil do "Correio da Manhã".

A Global Media Group, detentora também do "Diário de Notícias", "O Jogo" e "TSF", sobe assim à liderança com cerca de 4,6 milhões de utilizadores únicos (mais 575 mil do que em fevereiro). Significa que, de um universo total de 8,5 milhões de pessoas, mais de metade (53,5%) consumiu os conteúdos dos jornais, revistas e rádio do grupo, que conseguiu mais 130 mil leitores do que a Cofina, em segundo na tabela, e mais 352 mil do que a Impresa, em terceiro.

Com mais 840 mil utilizadores, a TSF subiu quatro lugares (17.º). Já "O Jogo" alcançou mais 396 mil utilizadores em relação a fevereiro. Com 1,6 milhões de utilizadores únicos, o "Diário de Notícias" teve um crescimento de 1,19 milhões de utilizadores (mais 59%) face fevereiro e subiu dois lugares no ranking, para oitavo, ultrapassando a "SIC".

O "Dinheiro Vivo" ganhou 1,16 milhões de utilizadores, e subiu três lugares, para o 14.º, vendo a diferença para o "Jornal de Negócios" (13.º) reduzir-se para 121 mil.

O Jornal de Notícias é ainda líder na redes sociais, tendo mais de dois milhões de seguidores no Facebook. No Instagram, o JN conta já com mais de 184 mil leitores.