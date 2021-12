Ilustre a Capa de Natal do JN

Hoje às 18:04 Facebook

Normas de participação

1. O "Jornal de Notícias" promove um desafio de Natal que visa a criação de uma ilustração alusiva a esta quadra, que seja adequada e relevante para publicação na primeira página da edição de 25 de dezembro de 2021. O objetivo é promover a interação entre o jornal e os leitores, valorizar esta forma de expressão artística e dar aos autores a possibilidade de verem o seu trabalho publicado num diário de cobertura nacional.

2. O tema genérico é o Natal nas suas diversas tradições e vivências, não havendo qualquer limitação nos materiais ou técnicas usadas, bem como nas eventuais mensagens ou temáticas relacionadas a explorar.

3. Os trabalhos deverão ser entregues até às 24 horas do próximo dia 17 de dezembro, em formato digital, através do e-mail ilustracao@jn.pt. Os trabalhos deverão ser entregues em formato JPG ou PDF, com 200 dpi de resolução e preferencialmente nas medidas e proporções assinaladas anteriormente.

4. A apreciação dos trabalhos é da exclusiva responsabilidade da Direção Editorial, do diretor de Arte e um vencedor de edições anteriores, que levarão em linha de conta critérios como a qualidade artística, a originalidade e a adequação à linha editorial do JN. A Direção Editorial reserva-se o direito de não publicar qualquer ilustração, caso os trabalhos propostos não tenham a qualidade ou adequação consideradas exigíveis para um título com a história e a tradição do "Jornal de Notícias".

5. Só serão aceites trabalhos inéditos, podendo os proponentes ser responsabilizados em caso de plágio ou utilização abusiva de ilustrações que não sejam da sua autoria.

6. Ao enviarem as suas propostas, os autores cedem ao Jornal de Notícias e à empresa que o detém (Global Notícias, Publicações S.A.) todos os direitos de autor relativos ao trabalho que proponham para publicação na edição acima referida, bem como em eventuais fotogalerias ou notícias a publicar no site do JN (www.jn.pt), devendo para isso preencher a declaração em anexo às presentes normas e entregá-la juntamente com a ilustração.