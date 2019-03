Jornal de Notícias chega em fevereiro a mais de 2,3 milhões de pessoas online

Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O Jornal de Notícias continua a ocupar o segundo lugar da lista dos sites com mais audiência em Portugal, tendo a Global Media Group mantido a liderança entre os grupos de media.

Em fevereiro, o JN alcançou 2,3 milhões de indivíduos no índice de "multiplataforma reach" (alcance de multiplataformas) do estudo, reduzindo a distância para o Correio da Manhã.

A "Notícias Magazine", produzida e publicada aos domingos com a edição impressa do Jornal de Notícias, e que recentemente venceu o prémio Escolha do Consumidor 2019, alcançou mais de 261 mil utilizadores, e a revista "Evasões", também produzida pelo JN e distribuída na banca às sextas-feiras, 259 mil.

O "Diário de Notícias" situa-se no 6º lugar do ranking e "O Jogo" subiu duas posições no ranking. O "Dinheiro Vivo" ultrapassou a RTP, enquanto Delas, Volta ao Mundo e Men"s Health também subiram no ranking. A TSF manteve a posição.

Global Media Group lidera lista

No ranking netAudience, o grupo de media Global Media Group (GMG), que detém o JN, DN, TSF, "O Jogo", entre outras marcas, mantém assim a liderança, chegando, em fevereiro, a 3,5 milhões de pessoas.

O netAudience mede a quantidade de indivíduos com mais de 15 anos residentes em Portugal continental que visitaram, num mês, o site das entidades auditadas pela Marktest.