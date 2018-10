26 anos SIC: De olhos postos no futuro

Dúlio Silva Hoje às 19:35 Facebook

"Era outubro, despertei/Era dia e gostei/Olhando à volta descobri/A íris de mil cores". Assim é o cântico que era entoado, faz no sábado 26 anos, na SIC, quando nascia, em Portugal, a primeira estação de TV privada. De lá para cá, muito mudou. Mas "a íris de mil cores" mantém-se. Mais viva do que nunca. Ou não tivesse a SIC protagonizado, com Cristina Ferreira, "a" transferência televisiva.

A apresentadora é a personificação da mudança que se pretende em Carnaxide, cujo entretenimento está há três meses sob a alçada de Daniel Oliveira. Esperada em antena em janeiro, Cristina terá por sua conta as manhãs.

Já as tardes serão, a partir de segunda-feira, de Júlia Pinheiro. Também nesta faixa será reexibida a novela "Gabriela", sinal da já longa parceria SIC/Globo.

Destaque ainda para e emissão especial de "Levanta-te e ri", no domingo, cuja audiência pode determinar a permanência do programa na grelha do canal.