A relação entre lobos e homens em reportagem no Linha da Frente

O lobo-ibérico está em vias de extinção em Portugal. No nosso território não há mais de 300 lobos em estado selvagem.

Os criadores de gado continuam a queixar-se do atraso dos subsídios por causa dos ataques do lobo aos animais de pastoreio.

Mesmo assim a relação entre homens e lobos está a mudar. Os cães de gado têm regressado em força para proteger as ovelhas. Para evitar os ataques, estão a ser também introduzidas na floresta presas selvagens para o lobo se alimentar.

"Homens e Lobos" aborda o tema da sempre difícil relação simbiótica Homem-Natureza, numa reportagem de Luís Henrique Pereira com imagem de Pedro Rothes, João Oliveira e Luíz Flores, edição de Rui Magalhães e grafismo de Tiago Tobias.

O trabalho será emitido esta quinta-feira à noite, às 21 horas, a seguir ao Telejornal.

O "Linha da Frente" é um dos espaços mais premiados e mais vistos da televisão portuguesa. Todas as semanas retrata uma realidade diferente, com o objetivo de contar mais histórias do Mundo, sem esquecer o seu foco português.

Nos episódios mais recentes, todos disponíveis no RTP Play, no site do canal público, estiveram em destaque temas tão diversos como o trabalho de bombeiro, a chaga da violência doméstica, o problema da corrupção e a questão da sustentabilidade relacionada com a produção de roupa.