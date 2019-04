Afonso Camões na Administração do Global Media Group

Hoje às 18:35 Facebook

O diretor-geral de conteúdos do Global Media Group, Afonso Camões, foi esta quarta-feira cooptado vogal do Conselho de Administração e também da Comissão Executiva do grupo, do qual faz parte o Jornal de Notícias, O Jogo, Diário de Notícias, TSF, entre outros títulos.

Afonso Camões e Guilherme Pinheiro, CFO do grupo, passam assim a constituir a a Comissão Executiva . O CEO Victor Ribeiro deixa a Global Media Group no final deste mês.

Afonso Camões, entre muitas outras funções, foi diretor do Jornal de Notícias, presidente do Conselho de Administração da Lusa, administrador da Controlinveste Media e vice-presidente da Associação Portuguesa de Imprensa.