Atriz Sofia Ribeiro reforça "Você na TV"

Janeiro marca o arranque de uma nova fase do "Você na TV" na TVI. A Manuel Luís Goucha, juntar-se-á Maria Cerqueira Gomes e também a atriz Sofia Ribeiro que, esta quarta-feira, foi "contratada" como nova repórter.

Foi como convidada do programa matinal de Queluz de Baixo que Sofia se sentou em estúdio, longe de imaginar que iria direta para o Mercado de Benfica em reportagem, uma vez que era suposto estar presente apenas para falar do papel no policial "A teia".

O repto partiu de Goucha, que começou por dizer à atriz que podia "entrar várias vezes em direto no programa". Sofia riu-se a pensar ser brincadeira mas, rapidamente, viu entrar um operador de câmara e, logo a seguir, o "Teradek" para a transmissão em direto.

"Mas eu tenho que ir gravar, Manel", alertou Sofia Ribeiro, tentando furtar-se ao compromisso, com o apresentador a prometer-lhe que a tarefa duraria "até ao meio-dia no máximo" Numa mistura de pânico e entusiasmo, e porque nunca foi mulher de negar um bom desafio, a atriz seguiu para o mercado.

"Adeus colega", atirou Manuel Luís que, mais tarde, confirmou nas redes sociais se "mesmo verdade". Sofia Ribeiro está "contratada para fazer parte do "Você na TV" dentro de duas semanas", escreveu.