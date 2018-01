Autoridade Britânica da Concorrência contra a compra da Sky pela americana Fox

Hoje às 09:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade Britânica da Concorrência considera que a eventual compra do grupo audiovisual Sky pela Fox "não é do interesse público".

O relatório preliminar da Autoridade Britânica da Concorrência foi divulgado esta terça-feira, sendo que a versão final só vai ficar concluída no dia 1 de maio, altura em que a deliberação vai ser enviada ao Executivo de Londres para que seja tomada uma decisão sobre o negócio.

Anne Lambert, presidente do organismo disse que o negócio de aquisição do grupo britânico Sky pela cadeia norte-americana Fox "pode resultar no fortalecimento do controlo da comunicação social pela família Murdoch no Reino Unido e, consequentemente, influenciar a opinião pública e a agenda política".