"Bem vinda, Lisboa". A surpresa da Casa de Papel e a chamada de Marcelo

Hoje às 13:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi com humor que a conta da Netflix em Portugal anunciou um novo membro do grupo de assaltantes de "A Casa de Papel", cuja terceira temporada arranca a 19 de julho.

""Bem-vinda, LISBOA! Agora sim este bando está completo!!", pode ler-se na publicação, no Twitter, feita pela Netflix esta quinta-feira. A até agora investigadora da polícia espanhola Raquel Murillo junta-se ao famoso bando de ladrões, da série La Casa de Papel, liderado pelo "Professor".

O anúnciou foi feito com originalidade. Na mesma publicação é apresentado um pequeno vídeo em que é simulada uma chamada com origem em Belém, Portugal. Do outro lado, uma voz a imitar Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal. "Alô, Raquel, fala o Professor", pode ouvir-se na chamada. "Professor, mas não o seu professor. O verdadeiro Professor de Portugal", esclarece.

No trailer da 3.ª temporada da série, divulgado no início deste mês, já se previa uma possível ligação a Portugal.