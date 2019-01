Catarina Miranda reproduz foto ousada no "Você na TV"

JN Ontem às 23:31 Facebook

A "blogger" e atriz Catarina Miranda esteve, esta segunda-feira, no programa "Você na TV", da TVI, e reproduziu "ao vivo" a fotografia ousada que publicou nas suas redes sociais por ocasião do 40.º aniversário.

A antiga locutora da Rádio Comercial, e agora atriz da TVI, esteve esta segunda-feira no programa da manhã de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.

E no estúdio, ao vivo, reproduziu a fotografia que divulgou na sua página de Instagram a 15 de dezembro, quando fez 40 anos.

Na imagem Catarina Miranda surgiu nua, coberta de creme, com um bolo de aniversário entre as pernas e a segurar dois balões dourados com o número 4 e 0. "Entro nos quarenta sem medo, sem receios, com orgulho em tudo o que sou e consegui", lê-se na legenda da imagem, que recebeu mais de 7500 "gostos".

Desta vez, no "Você na TV", a "blogger" e atriz voltou a exibir-se, despida de preconceitos, apenas vestindo um discreto soutien cor de pele.