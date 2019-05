Ontem às 23:46 Facebook

O Festival Eurovisão da Canção divulgou um vídeo com imagens do primeiro ensaio do representante de Portugal, Conan Osiris, em Telavive, na interpretação do tema "Telemóveis".

O Festival Eurovisão da Canção é disputado este ano por 41 países. Portugal é representado por Conan Osíris, com o tema "Telemóveis", que irá atuar na primeira semifinal, marcada para 14 de maio. A segunda semifinal decorre a 16 de maio e a final a 18 de maio.

No vídeo divulgado este domingo pela Eurovisão, com menos de um minuto de duração, vê-se Conan Osiris e o bailarino João Reis Moreira vestidos de verde escuro num cenário multimédia que transmite a imagem de rosas vermelhas a florir.

