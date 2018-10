Conselho de Redação da RTP satisfeito com nomeação de Maria Flor Pedroso

Hoje às 14:46 Facebook

O Conselho de Redação da RTP emitiu, esta quarta-feira, um parecer sobre a substituição de Paulo Dentinho por Maria Flor Pedroso no cargo de Diretor de Informação, em resposta a um pedido do Conselho de Administração da estação pública.

Sobre a saída do anterior Diretor de Informação, Paulo Dentinho, o Conselho de Redação da RTP diz não poder "emitir um parecer fundamentado", uma vez que no documento enviado pelo Conselho de Administração (CA) não são invocadas as razões quer por Dentinho para " 'colocar o seu lugar à disposição do CA', quer pelo CA para 'decidir aceitar essa disponibilidade' ".

Quanto à nomeação de Maria Flor Pedroso, o Conselho de Redação "fica satisfeito pelo facto de a escolha ter sido feita entre os profissionais da RTP" e salienta o "inegável curriculum" da profissional, "maioritariamente na rádio", pelo que sugere que "a menor experiência no meio televisivo" seja colmatada na escolha da equipa de subdiretores e diretores adjuntos que vier a integrar a Direção de Informação da RTP.

Paulo Dentinho pôs o cargo à disposição dias depois de ter publicado no Facebook uma reflexão sobre o caso de alegada violação em torno de Cristiano Ronaldo, que provocou algumas reações negativas, com a assessora de imprensa da Gestifute, que representa o jogador, a criticar duramente o agora ex-diretor de Informação da RTP.