Costa defende "Quadratura do Círculo" pela democracia

A última emissão do programa Quadratura do Círculo foi transmitida na SIC Notícias na quinta-feira. O primeiro-ministro António Costa, que chegou a ser um dos comentadores do painel, divulgou uma mensagem em defesa deste espaço de debate.

"A Democracia exige debate plural, inteligente, culto. E é isso que a Quadratura do Círculo tem sido ao longo destes anos. Por isso, espero que encontre um novo espaço", escreveu o primeiro-ministro numa mensagem de vídeo divulgada na rede social Twitter.

O programa de debate e comentário político da SIC Notícias foi emitido pela última vez na quinta-feira, após 15 anos de emissão, e, segundo avançou o DN, o formato vai manter-se e passar a ser transmitido pela TVI24.

O moderador é o jornalista Carlos Andrade e os comentadores são Pacheco Pereira, António Lobo Xavier e Jorge Coelho.

António Costa foi comentador do programa até 2014.