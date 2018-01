CPCJ dá dois dias à SIC para retirar imagens de "Supernanny"

Ontem às 22:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Loures pretende que a SIC retire do ar, num espaço de 48 horas, todas as imagens que expõem a criança retratada no primeiro episódio da nova série da estação, "Supernanny".

A ordem consta de uma carta da CPCJ de Loures, que seguiu esta quinta-feira de manhã para a SIC numa carta registada, adianta o "Expresso". A Comissão, da zona de residência da criança exibida no episódio de domingo, exige a retirada da imagem da mesma em todos os vídeos promocionais e em repetições do programa, tanto na televisão, como na Internet.

Caso a emissora não cumpra o estabelecido no período de 48 horas, a CPCJ, em articulação com o Ministério Público, irá avançar um inquérito para verificação da existência do crime desobediência.

A SIC, avança o mesmo jornal, recusa-se a atender ao ultimato, até porque não reconhece na CPCJ "legitimidade legal" para impor que a emissora se abstenha de transmitir e divulgar o programa. A estação recorda ainda que o programa "foi produzido e é exibido no estrito cumprimento da lei aplicável, tendo sido obtidas as necessárias autorizações".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

O novo programa da SIC, "Supernanny", que estreou no passado domingo, foi alvo de várias críticas, entre elas da UNICEF e da Ordem dos Psicólogos. A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anunciou, por sua vez, ter recebido queixas de cidadãos sobre alegadas violações dos direitos fundamentais das crianças.