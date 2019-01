Cristina aumenta vantagem sobre Goucha no segundo dia de programa

Hoje às 10:29 Facebook

Na corrida de audiências entre Cristina Ferreira e a dupla Goucha e Maria Cerqueira Gomes, é a primeira que vai continuando à frente. Os números do segundo dia do duelo matutino entre SIC e TVI mostram que a empresária da Malveira aumentou a vantagem sobre o antigo colega.

Segundo dados provisórios da empresa de estudos de mercado GfK, a que o JN teve acesso, "O Programa da Cristina" alcançou, no segundo dia, 38,8% de "share", quando, no dia de estreia, tinha alcançado 35,8%. Do outro lado, o "Você na TV" conseguiu 19,4% de "share" (no dia anterior tinha conseguido 24,7%). A "Praça da Alegria", da RTP, subiu dos 7,3% para 9,7%.

Os números positivos do programa apresentado por Cristina Ferreira refletiram-se nas audiências dos programas seguintes, nomeadamente do "Primeiro Jornal" (SIC), que venceu com 31,4% de "share" contra os 22% do "Jornal da Uma" (TVI) e os 15,7% do "Jornal da Tarde" (RTP).

No final do dia, a vantagem da SIC para a TVI subiu relação a segunda-feira. A estação de Carnaxide venceu a de Queluz de Baixo com 20,3% de share (19,6% na segunda feira) contra 17,8% da TVI (18,8%). A RTP obteve 13%.