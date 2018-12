Cristina e Goucha antecipam duelo

Sara Oliveira Hoje às 16:20 Facebook

Ex-parceiros estiveram à mesma hora em antena. Ela na SIC, ele na TVI.

Está aberta a guerra das audiências, pela primeira vez (e antes do previsto) com Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha em lados opostos. A SIC lançou hoje, em antestreia, "O programa da Cristina" e, em resposta, a TVI antecipou três dias o arranque de "O monte do Manel" para a mesma hora.

Esta manhã, as atenções dividiram-se entre os canais privados, com os ex-parceiros em ação. Na apresentação do seu novo desafio, ontem, no Páteo Alfacinha, em Lisboa, Cristina abriu a janela para o futuro. A estreia oficial do seu programa será a 7 de janeiro, cinco dias depois de o "Você na TV" regressar de cara lavada e com Maria Cerqueira Gomes ao lado de Goucha, mas o seu formato experimentou já o feedback do público entre as 10 às 13 horas deste dia 14.

Segundo apurou o JN, será através de apontamentos no "Queridas manhãs" - que sairá do ar a 21 de dezembro - e presença nas redes sociais. Esta foi uma das surpresas do lançamento e a TVI reagiu ao antecipar "O monte do Manel", anunciado para segunda-feira.

"Queremos ganhar"

"Não quero saber se estão assustados [a concorrência], queremos ganhar. Quando ou de que forma, é o que vamos ver", assumiu Cristina, pronta para lançar "ideias" que foi "guardando ao longo destes anos". E, nas próximas duas semanas, Goucha desbrava terreno da popularidade na propriedade que tem em Monforte, no Alentejo, num projeto inédito na televisão nacional.

"Construímos uma casa, escolhemos todos os materiais, é uma casa a sério, vou estar na minha casa todos os dias e eu decorei a minha própria casa". Foi assim que Cristina Ferreira descreveu o espaço onde voltará ao contacto diário com os portugueses. Tem 500 metros quadrados, quartos, sala, cozinha e, inclusivamente, casa de banho com bidé que "é quase mítico".

Na apresentação, Daniel Oliveira, diretor-geral de entretenimento da Impresa, garantiu que "é um programa à imagem da Cristina, com conteúdos diferentes". "A forma como vai ser apresentado será diferente, ela tem o seu género próprio (...) e sinto que o formato não se vai esgotar naquelas três horas".

A afirmação de RuI

Em resposta, Goucha terá uma nova parceira, a Maria, a par do cenário renovado. Até lá, conduzirá "O monte do Manel" com companheiro de há 20 anos, Rui Oliveira, com quem se casou em abril na herdade de Monforte, onde os holofotes se vão focar durante duas semanas. Uma dupla que, segundo o apresentador, faz todo o sentido, pois o marido "também vive naquela casa". E "o Rui vai desenvencilhar-se muito bem. Estou a alimentar um monstro, sublinhou em entrevista no "Jornal da Uma", reconhecendo-lhe margem de progressão perante as câmaras.