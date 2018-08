Cristina Ferreira muda-se para a SIC

JN Ontem às 17:28 Facebook

Cristina Ferreira, um dos rostos mais conhecidos e diretora de conteúdos não informativos da TVI, vai mudar-se para a SIC. Estação de Queluz confirma saída.

A TVI anunciou esta quarta-feira que o canal da Media Capital e a apresentadora Cristina Ferreira acordaram em não renovar o contrato de prestação de serviços com a profissional, que está em vigor até 30 de novembro deste ano.

As duas partes "encontram-se atualmente a negociar os termos aplicáveis à cessação da relação contratual vigente e, bem assim, do vínculo laboral existente", prossegue a TVI em comunicado.

"Após 16 anos, ambas as partes entendem estar na altura de dar início a um novo rumo e a novos projetos empresariais e profissionais, pondo um ponto final neste caminho comum. A TVI destaca o profissionalismo e competência que a apresentadora e diretora de conteúdos não informativos sempre votou no exercício das suas funções na TVI, a televisão líder em Portugal", conclui o canal da Media Capital.

Desde 2002 que Cristina Ferreira se foi afirmando como um nome incontornável da estação de Queluz, principalmente depois de ter passado a fazer dupla com Manuel Luís Goucha, nas manhãs da TVI.

Em abril deste ano, durante a apresentação no novo blogue de Judite de Sousa, Cristina Ferreira disse estar "muito feliz na TVI", numa altura em que o seu contrato com a estação televisiva se aproximava do fim. "O que se fala, pode-se falar à vontade, porque eu e os dirigentes da TVI sabemos como estamos a preparar o futuro", assegurou na altura à N-TV.

Segundo apurou o JN, a mudança da estrela da TVI para a SIC já é uma certeza e estará para breve. O jornal "Público" adianta que Cristina Ferreira vai apresentar as manhãs da estação, colocando-se em competição direta com Manuel Luís Goucha e o programa que apresentou até agora.