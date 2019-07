Cristina Ferreira Rainha da televisão há seis meses

Margarida Fonseca Hoje às 02:00, atualizado às 10:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Maria Cerqueira Gomes não conseguiu travar queda de audiências no matutino da TVI.

Recebeu um telefonema do presidente da República em direto, levou António Costa a fazer cataplana de peixe e Assunção Cristas arroz de atum, jogou às cartas com Luís Filipe Vieira e fez Fernando Santos chorar de saudades do pai.

Há seis meses que Cristina Ferreira não descola do topo das audiências na SIC, depois de ter tido, no primeiro programa, mais de meio milhão a vê-lo. Hoje é a rainha da televisão generalista. E por mérito dela e de Daniel Oliveira, diretor de entretenimento, a estação fez o pleno e ganha em todas as frentes. Curiosamente, a maioria dos formatos vencedores têm mulheres à frente: Júlia Pinheiro, Andreia Rodrigues e Conceição Lino.

Na TVI, após a saída de Cristina, a aposta em Maria Cerqueira Gomes, que deixou o Porto Canal, era a esperança de que a guerra entre matutinos se traduzisse num simples sobe e desce nas audiências. Ou seja, depois de passada a curiosidade pela novidade da Cristina na SIC, a estação que até 2018 manteve durante 14 anos a liderança - mesmo quando Manuel Luís Goucha decidiu, devido a obras no estúdio, fazer o programa no seu monte, ao lado do marido, Luís Oliveira - conseguisse manter o lugar.

Mas o dia 7 de janeiro começou a marcar a diferença. Cristina ganhou notoriedade, agarrou o público e o cenário inverteu-se. O seu programa tem, atualmente, o topo nas manhãs. E em média tem tantos espectadores quantos os que a estação apresenta no total do dia.

Um exemplo: anteontem, obteve mais audiências do que toda a concorrência junta durante a manhã. Ou seja, uma média de mais de 400 mil espectadores (27,3% de share), um total que, de forma absoluta, foi a média da SIC. Na TVI, o "Você na TV" obteve cerca de 218 mil espectadores em média (14,5%) e a RTP1, com "7 Maravilhas Doces de Portugal", em direto, 180 mil espectadores em média (12,4%).

A que sobe e a que desce

Numa altura em que se coloca a hipótese de Cristina Ferreira também vir a apresentar um concurso para famílias, no horário que antecipa o "Jornal da Noite" (agora ocupado pelos diários de "Quem namorar com o agricultor?"), a TVI vai fazendo mudanças inesperadas. Fátima Lopes passa a ter conversas à noite e não na tarde de sábado. E Joana Amaral Dias junta-se à equipa de análise criminal de "Você na TV".

Maria Cerqueira Gomes, que faz as manhãs com Goucha entre segunda e quinta, mantém-se ao domingo à noite à frente de "A tua cara não é estranha", que tem vindo a perder espectadores para a SIC. Na terceira gala, há uma semana, se comparada com a do dia de estreia, o programa perdeu cerca de 200 mil espectadores, ou seja, de cerca de um milhão passou para 800 mil (22% de share).

Com Andreia Rodrigues aconteceu o contrário: o programa dos agricultores teve mais espectadores há uma semana (mais de um milhão e 26% de share) contra os 900 mil da semana anterior.